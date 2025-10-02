Investito e picchiato poi molotov contro la porta di casa Le violenze per un debito di droga

Una escalation di violenze iniziate in estate. Un debito di droga che si è trasformato un incubo per un uomo, vessato da un 35enne albanese che nei giorni scorsi è stato fermato dalle forze dell'ordine. L'uomo era ricercato.Le violenze per un debito di drogaLa spirale di soprusi è cominciata ad. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: investito - picchiato

Picchiato in strada e investito con un’auto: due giovani accusati di tentato omicidio – Video

Il video del 24enne picchiato e investito con un’auto nel Bergamasco: due ragazzi accusati di tentato omicidio

Ragazzo picchiato a sangue e investito con l’auto: braccialetto elettronico a due giovani di 18 e 20 anni

Intanto si continua a lavorare alla ricostruzione dei fatti: secondo quanto emerso, Manca sarebbe stato investito e poi picchiato. - facebook.com Vai su Facebook

Investito e picchiato dopo un diverbio su via Epitaffio: è grave - Ha urlato qualcosa contro il conducente di un suv che a momenti lo investiva: l'uomo al volante, per tutta risposta, è tornato indietro e lo ha colpito con l'auto, per poi scendere dall'abitacolo e ... Come scrive ilmessaggero.it