Investito da camion a Ceriano Laghetto morto un uomo di 77 anni

Ilnotiziario.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 77 anni è morto questa mattina a Ceriano Laghetto dopo essere stato investito da un camion in manovra  in via Volta. Il terribile incidente si è verificato poco dopo le 10,40 nella centralissima via Volta, la strada provinciale che collega a Cogliate. L’uomo è stato investito nei pressi dell’ufficio postale,  all’interno della . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: investito - camion

Ciclista investito e incastrato sotto un camion in via Mantova: 33enne gravissimo in Rianimazione

Via Mantova: il ciclista 33enne investito da un camion è ancora gravissimo in prognosi riservata

Investito da un camion mentre attraversava la strada: pedone perde la vita sulla statale 16

Investito da auto a Ceriano Laghetto, morto un uomo di 77 anni - Un uomo di 77 anni è morto questa mattina a Ceriano Laghetto dopo essere stato investito da un’auto in via Volta. Riporta ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Investito Camion Ceriano Laghetto