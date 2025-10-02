Investito da camion a Ceriano Laghetto morto un uomo di 77 anni
Un uomo di 77 anni è morto questa mattina a Ceriano Laghetto dopo essere stato investito da un camion in manovra in via Volta. Il terribile incidente si è verificato poco dopo le 10,40 nella centralissima via Volta, la strada provinciale che collega a Cogliate. L’uomo è stato investito nei pressi dell’ufficio postale, all’interno della . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: investito - camion
