Investito da auto a Ceriano Laghetto morto un uomo di 77 anni

Un uomo di 77 anni è morto questa mattina a Ceriano Laghetto dopo essere stato investito da un'auto in via Volta. Il terribile incidente si è verificato poco dopo le 10,40 nella centralissima via Volta, la strada provinciale che collega a Cogliate. L'uomo è stato investito nei pressi dell'ufficio postale, all'intersezione con via Peppino Caimi, .