Investì e uccise Antonello Mogavero | condannato a 2 anni con pena sospesa

2 ott 2025

Si è chiuso con una condanna a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, il processo a carico del 26enne, di nazionalità tunisina ma residente in Italia, che il 28 giugno del 2023 investì e uccise Antonello Mogavero sul litorale di Pontecagnano Faiano. L'imputato non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

