Investì e uccise Antonello Mogavero | condannato a 2 anni con pena sospesa
Si è chiuso con una condanna a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, il processo a carico del 26enne, di nazionalità tunisina ma residente in Italia, che il 28 giugno del 2023 investì e uccise Antonello Mogavero sul litorale di Pontecagnano Faiano. L'imputato non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: invest - uccise
#Cassino – Investì e uccise un 16enne, ora finisce a processo anche per truffa ed evasione fiscale Ancora guai | http://tg24.info | https://tg24.info/cassino-investi-e-uccise-un-16enne-ora-finisce-a-processo-anche-per-truffa-ed-evasione-fiscale/?utm_source=twi - X Vai su X
Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise dopo essere state travolte da un'auto a Brivio, Lecco - facebook.com Vai su Facebook