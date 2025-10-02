Introiti Inter | freccia verso l’alto dopo le prime due uscite di Champions

Dopo le prime due vittorie con Ajax e Slavia Praga, la classifica dell’ Inter in Champions League sale. I ricavi pure. Ognuna delle due vittorie ha portato in dotazione la somma di 2,1 milioni di Euro e il totale dei ricavi è così giunto a circa 55 milioni. Sorride la graduatoria, sorridono le casse quindi in casa nerazzurra. Gli introiti si legano peraltro a una serie di voci che non include solo la partecipazione, ma anche le quote europee e non europee, la posizione di classifica occupata e i risultati ottenuti per via. Le stime sugli introiti nerazzurri in Champions. Calcio e Finanza ha ordinato le idee su cosa possa derivare alle casse del Biscione dalla partecipazione alla massima rassegna continentale per club. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it