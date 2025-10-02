Introiti Inter | freccia verso l’alto dopo le prime due uscite di Champions
Dopo le prime due vittorie con Ajax e Slavia Praga, la classifica dell’ Inter in Champions League sale. I ricavi pure. Ognuna delle due vittorie ha portato in dotazione la somma di 2,1 milioni di Euro e il totale dei ricavi è così giunto a circa 55 milioni. Sorride la graduatoria, sorridono le casse quindi in casa nerazzurra. Gli introiti si legano peraltro a una serie di voci che non include solo la partecipazione, ma anche le quote europee e non europee, la posizione di classifica occupata e i risultati ottenuti per via. Le stime sugli introiti nerazzurri in Champions. Calcio e Finanza ha ordinato le idee su cosa possa derivare alle casse del Biscione dalla partecipazione alla massima rassegna continentale per club. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Ricavi Inter, il dato incredibile dalla Betsson: introiti in crescita nel primo semestre 2025. Il Club traina la visibilità del brand
Ricavi Inter, quali sono gli introiti garantiti per il Club nerazzurro tramite la Champions League 2025/26
Inter, la nuova Champions vale oro: introiti minimi da 50,9 milioni garantiti
Inter, utile e fatturato record Il capolavoro di Marotta e Inzaghi Da - 245,6 milioni nel 2021 a +35,4 milioni nel 2025 e ai ricavi per 567 milioni: il risanamento porta la firma del presidente e, sul campo, del predecessore di Chivu, grazie ai risultati ottenuti nel suo
Inter: il bilancio sorride. La Champions ha regalato introiti fino a 190 milioni di euro - 0 rimediato contro il Psg è un’umiliazione pesantissima, ma bisogna guardare avanti. Scrive ilmessaggero.it