Intesa Sanpaolo e Cariplo | 10 mila giovani in formazione con ZeroNeet

Formare gratuitamente diecimila giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano per aprire loro le porte delle professioni più richieste dal mercato. È l'obiettivo di "Giovani e Lavoro per ZeroNeet", il programma promosso da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo con Generation Italy, presentato oggi alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. L'iniziativa si inserisce nella sfida ZeroNeet, che punta a sostenere 20 mila giovani lombardi e piemontesi (province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) e contribuire a ridurre in anticipo il numero dei Neet al nove per cento entro il 2030, come fissato dall'Unione Europea.

