Intervento alla mano non riuscito per colpa lieve dei medici | paziente risarcito con 20mila euro

Tempo di lettura: 3 minuti Un risarcimento di circa 20mila euro è stato riconosciuto dal Tribunale di Salerno in favore di un 30enne di Nocera Superiore, vittima di un errore medico qualificato come “ colpa lieve”, occorso durante un intervento chirurgico per una frattura scomposta alla mano, eseguito presso una azienda ospedaliera pubblica del salernitano. Il risarcimento ha incluso anche le spese affrontate per un secondo intervento che il paziente ha dovuto sostenere presso una clinica privata specializzata, al fine di eliminare le conseguenze dannose (dolore e deficit funzionale) della prima operazione “ non perfettamente riuscita”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

