Inter Vieri Chivu? Ha la rosa migliore

Ilprimatonazionale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex attaccante di Inter, Juventus, Milan, Nazionale e tanti altri club,  Bobo Vieri, ha parlato  durante la presentazione di ‘One – Stronger Together’, L’Inter ha la rosa miglioreChivu? Aspettiamo, è ancora all’inizio, bisogna avere pazienza. Andrà bene sicuramente, ha una grandissima squadra, i risultati stanno arrivando e le difficoltà iniziali L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter vieri chivu ha la rosa migliore

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Vieri “Chivu? Ha la rosa migliore”

In questa notizia si parla di: inter - vieri

Compleanno Vieri, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 52 anni – FOTO

Vieri compie 52 anni, il messaggio dell’Inter: «Straordinario e letale!»

Vieri: «Il Napoli sta facendo tanto sul mercato, ma oggi per me l’Inter è ancora la favorita»

inter vieri chivu haInter, l’ex nerazzurro sentenzia: “Chivu ha la rosa più forte della Serie A” - Parole forti e convincenti da parte di un ex Inter, che considera la squadra di Chivu la migliore del campionato di Serie A. Segnala spaziointer.it

inter vieri chivu haVieri: “Inter ha la rosa più forte in Serie A! Pio Esposito un gigante, l’ho visto e dico…” - Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato anche dell'Inter in conferenza durante la presentazione di “One - msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Vieri Chivu Ha