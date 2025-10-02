Inter Ventola incorona Marcus Thuram | Tra i primi dieci attaccanti in Europa

L’incoronazione arriva direttamente da un grande ex nerazzurro. Nicola Ventola, ex attaccante dell’ Inter, durante una puntata del programma “ Viva El Futbol ” ha elogiato Marcus Thuram. L’ex centravanti ha infatti speso parole al miele nei confronti del francese, che ha avuto un impatto decisivo dal momento del suo sbarco a Milano. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Ventola incorona Marcus Thuram: “Tra i primi dieci attaccanti in Europa”

In questa notizia si parla di: inter - ventola

Ventola sull’Inter: «Sembra che non possa spendere. Se ti riduci all’ultimo giorno per prendere Akanji, è vero che…»

Ventola su Chivu: «L’Inter meritava di vincere, ma la squadra nerazzurra deve cambiare qualcosa»

Ventola analizza: «Inter convincente contro l’Ajax, Chivu capisce di calcio e lo si evince da quella cosa!»

#Ventola consiglia Pio #Esposito: "Non guardare i giornali, leggo tante cavolate. Quando ero all'#Inter..." - X Vai su X

Ventola elogia l'Inter di Chivu La sua analisi dopo la vittoria contro l'Ajax - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter news/ Marcus Thuram fa “pace” con Lautaro: Juve più lontana? (Oggi 5 luglio 2025) - Calciomercato Inter news: Marcus Thuram fa “pace” con Lautaro, il futuro della ThuLa potrebbe essere ancora insieme in nerazzurro (oggi 5 luglio 2025) In giorni piuttosto complicati per i nerazzurri, ... Come scrive ilsussidiario.net

Inter, Marcus Thuram: "Posso diventare uno dei giocatori più completi al mondo" - Ho dimostrato che posso fare grandi cose e mi immagino di poter arrivare a 20 reti e 20 assist in una stagione". Scrive sport.sky.it