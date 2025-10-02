Inter Turci sicuro | La squadra di Chivu non ha sbagliato una partita nemmeno con l’Udinese
La nuova Inter di Cristian Chivu inizia a prendere forma. Già visibile l’impronta del nuovo tecnico nell’economia del gioco nerazzurro, con una maggiore ricerca della verticalità rispetto al recente passato inzaghiano. Nonostante i due passi falsi in casa con l’ Udinese e in trasferta nel derby d’Italia contro la Juventus in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - turci
Turci deciso: «Non esiste un caso Sommer, non può essere messo in discussione. L’Inter ha bisogno di stabilità»
Turci sottolinea le ottime prestazioni dell’Inter: «Non ha sbagliato una partita, nemmeno contro l’Udinese»
Turci: “Vi garantisco che Inter non ha sbagliato una partita! Anzi, vi dico che con l’Udinese…” - X Vai su X
È successo nella seconda divisione turca: l'ex Inter Erkin prende a schiaffi un compagno e poi viene espulso e messo fuori rosa #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Inter, ambizioni rinnovate. Paganin sicuro: "Gioca ancora per vincere tutto" - commissario tecnico di Nicolato nella Nazionale della Lettonia, Massimo Paganin, ha rilasciato una intervista a News. Segnala tuttomercatoweb.com
Inter, Sucic: "Abbiamo migliorato molto come squadra, ma dobbiamo combattere" - Nel post partita nella sala stampa del Giuseppe Meazza è intervenuto in conferenza il ... Si legge su tuttomercatoweb.com