Inter stop per Thuram | Miracolo per vederlo prima del Napoli

Forzazzurri.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcus Thuram si ferma per infortunio. L’attaccante dell’Inter ha riportato un risentimento al bicipite femorale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

inter stop per thuram miracolo per vederlo prima del napoli

© Forzazzurri.net - Inter, stop per Thuram: “Miracolo” per vederlo prima del Napoli

In questa notizia si parla di: inter - stop

Calciomercato Inter, lo stop a Osimhen al Galatasaray non cambia il futuro di Calhanoglu! E su Aleksandar Stankovic…

Asllani Inter, non solo il Betis! La Fiorentina sul centrocampista nerazzurro dopo lo stop della trattativa con Bennacer

Curva Nord Inter (Tuttosport), reazione rabbiosa allo stop sugli abbonamenti: gli ultras pronti a fare causa al club!

inter stop thuram miracoloInter, stop per Thuram: “Miracolo” per vederlo prima del Napoli - Inter, stop per Thuram: “Miracolo” per vederlo prima del Napoli Marcus Thuram si ferma per infortunio. Segnala forzazzurri.net

inter stop thuram miracoloInter, l’infortunio di Thuram è grave: Chivu perde il suo attaccante nel mese decisivo, ecco quali partite salterà - L’ottimismo fatto trapelare da Marcus Thuram dopo la vittoria a San Siro contro lo Slavia Praga è stato brutalmente smentito dall’esito degli esami: l’attaccante dell’ Inter ha accusato un risentiment ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Stop Thuram Miracolo