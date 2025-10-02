Inter Paola Egonu incontra Lautaro Martinez e ammette | Io interista grazie al mio papà

Ilprimatonazionale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sogno che si è avverato per Paola Egonu. La campionessa mondiale di volley ha infatti incontrato il capitano dell’ Inter, Lautaro Martinez, ad Appiano Gentile. Il capitano della Numia Vero Volley, ha coronato così il suo sogno di incontrare il bomber argentino e leader tecnico e spirituale del gruppo nerazzurro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter paola egonu incontra lautaro martinez e ammette io interista grazie al mio pap224

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Paola Egonu incontra Lautaro Martinez e ammette: “Io interista grazie al mio papà”

In questa notizia si parla di: inter - paola

De Paola sul calcio italiano: «Mi fanno riflettere i ritardi delle grandi squadre. Soprattutto Milan, Inter e Juventus…»

De Paola preoccupato dal calcio italiano: «Mi fanno riflettere i ritardi delle grandi squadre. Soprattutto Milan, Inter e Juventus…»

De Paola: «Se l’Inter prende questi due cambia volto. Chivu…»

inter paola egonu incontraEgonu incontra Lautaro: "Emozione unica, ho tanto da imparare da lui. La passione per l'Inter..." - La famosissima pallavolista azzurra, fresca vincitrice del titolo mondiale con l'Italia, alcuni giorni fa aveva espresso il desiderio di incontrare il capitano dell'I ... Si legge su tuttosport.com

inter paola egonu incontraPagina 2 | Egonu incontra Lautaro: "Emozione unica, ho tanto da imparare da lui. La passione per l'Inter..." - E a proposito del suo traguardo con le azzurre: " Era un sogno, ma ciò che mi rimane dentro è la possibilità di aver condiviso tutto questo con le mie compagne: abbiamo sempre lottato insieme e dopo t ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Paola Egonu Incontra