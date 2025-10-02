Inter l’infortunio di Thuram è grave | Chivu perde il suo attaccante nel mese decisivo ecco quali partite salterà

L'ottimismo fatto trapelare da Marcus Thuram dopo la vittoria a San Siro contro lo Slavia Praga è stato brutalmente smentito dall'esito degli esami: l'attaccante dell' Inter ha accusato un risentimento al bicipite femorale. Che significa nella pratica? "La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana", si legge nel comunicato del club. Ma le informazioni che trapelano sono chiare: Thuram starà fermo circa un mese. Il suo ottobre, calcisticamente parlando, potrebbe essere già finito: una tegola per Cristian Chivu, che proprio nelle prossime settimane giocherà tanti match decisivi per il futuro della stagione, sia in Serie A che in Champions League.

