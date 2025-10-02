Inter l’Al-Hilal dell’ex Inzaghi in pressing sul ds Piero Ausilio | la situazione

Non è un mistero che l' Al-Hilal da tempo stia facendo l'occhiolino al direttore sportivo dell' Inter, Piero Ausilio. Il club saudita, che ha accolto l'ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi praticamente subito dopo la finale di Champions persa contro il PSG, da settimane si è posto l'obiettivo di strappare ai nerazzurri anche

La sensazione qualche settimana fa era che Ausilio restasse quasi certamente. Invece l'Al Hilal continua ad essere molto interessato a lui e a trattare per provare a strapparlo all'Inter: trattativa ancora in corso, c'è offerta sul tavolo. Questione non chiusa

Moretto - Ausilio aveva un'offerta veramente importante dall'Al Hilal, ma i segnali che ci arrivano sono di un ds totalmente coinvolto nel progetto Inter. Tutto ci fa pensare come il dirigente possa continuare la sua avventura in nerazzurro.

Inter attenta, l'Al Hilal punta Inzaghi - Da una parte le parole rassicuranti di Beppe Marotta, che ha espressamente parlato di "formalità" per quanto riguarda il rinnovo di Simone Inzaghi.

Inzaghi: "Al Hilal? Non c'era altra squadra che avrei voluto allenare" - Simone Inzaghi è tornato a parlare dell'addio all'Inter e dell'approdo all'Al Hilal durante la conferenza stampa alla vigilia di Al Hilal-