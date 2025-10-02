Inter l’Al-Hilal dell’ex Inzaghi in pressing sul ds Piero Ausilio | la situazione

Ilprimatonazionale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è un mistero che l’ Al-Hilal da tempo stia facendo l’occhiolino al direttore sportivo dellInter, Piero Ausilio. Il club saudita, che ha accolto l’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi praticamente subito dopo la finale di Champions persa contro il PSG, da settimane si è posto l’obiettivo di strappare ai nerazzurri anche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter l8217al hilal dell8217ex inzaghi in pressing sul ds piero ausilio la situazione

© Ilprimatonazionale.it - Inter, l’Al-Hilal dell’ex Inzaghi in pressing sul ds Piero Ausilio: la situazione

In questa notizia si parla di: inter - hilal

Kean Inter, l’Al Hilal di Inzaghi piomba sull’obiettivo nerazzurro: colpo più difficile, questo fattore decisivo

Acerbi Inter: niente Al Hilal per il centrale ex Lazio? Non si esclude un futuro ancora in nerazzurro per il difensore

Ederson Inter, destino in Arabia Saudita?Maxi-offerta per il brasiliano dell’Al-Hilal di Inzaghi. Gli aggiornamenti

Inter attenta, l’Al Hilal punta Inzaghi - Da una parte le parole rassicuranti di Beppe Marotta, che ha espressamente parlato di "formalità" per quanto riguarda il rinnovo di Simone Inzaghi. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Inzaghi: “Al Hilal? Non c’era altra squadra che avrei voluto allenare” - Simone Inzaghi è tornato a parlare dell’addio all’Inter e dell’approdo all’Al Hilal durante la conferenza stampa alla vigilia di Al Hilal- Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Inter L8217al Hilal Dell8217ex