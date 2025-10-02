Inter e Milan chi finanzia il nuovo stadio? Le banche mondiali in corsa e il business plan

2025-10-02 14:48:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Tempi ristrettissimi e diversi step da compiere fra cui, innanzitutto, il rogito. Inter e Milan dovranno decidere a chi affidarsi per le linee di finanziamento del business plan. Nella giornata di lunedì Inter e Milan hanno ottenuto il via libera da parte del Consiglio Comunale per la vendita del Giuseppe Meazza e dei terreni limitrofi nel quartiere di San Siro per la costruzione del nuovo stadio condiviso dai due club. Il primo passaggio burocratico fondamentale è andato quindi agli archivi, ma i tempi per chiudere questo capitolo e iniziare il percorso per la costruzione della nuova struttura restano stretti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

