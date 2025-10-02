Inter Cremonese solo un’assenza per i grigiorossi | il punto sugli infortuni

Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. In vista della prossima difficile sfida contro l’ Inter a San Siro, la Cremonese si sta preparando con grande concentrazione e determinazione. La squadra, consapevole dell’importanza e della difficoltà dell’impegno, sta affrontando una settimana di lavoro intenso per arrivare al meglio alla partita contro i nerazzurri. L’unico assente certo per la squadra di Davide Nicola è il centrocampista Michele Collocolo, il quale sta ancora recuperando dopo un intervento per una problematica muscolare che lo tiene lontano dai campi da gioco da diverse settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

