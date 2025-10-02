Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Per continuare a risalire la classifica i nerazzurri dovranno vedersela contro una delle squadre rivelazioni del momento. Inter-Cremonese si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. INTER-CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri, dopo un avvio altalenante, hanno ritrovato continuità sia in campionato che in Champions League, e in caso di vittoria contro la Cremonese, potrebbe reinserirsi prepotentemente nella lotta scudetto. Vietato dunque sbagliare e soprattutto niente più cali di tensione che nelle prime giornate sono costate punti preziosi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter-Cremonese, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla