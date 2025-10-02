Inter Cremonese partita Inter Club | ecco tutte le iniziative in programma
Inter Cremonese partita Inter Club. La partita in programma sabato 4 ottobre alle 18 non sarà come le altre. Non soltanto perché si tratta di un derby lombardo che l’ Inter affronterà al Giuseppe Meazza con la Cremonese, ma anche perché è la partita dedicata agli Inter Club con alcune iniziative speciali. Ad aprire la giornata sarà il Walk About riservato ai soci, ovvero un tour dello stadio che consentirà di esplorare a fondo il tempio calcistico di Inter e Milan. È stato poi previsto un Meet and Greet con una leggenda del calcio nerazzurro destinato a riservare ai tesserati momenti indimenticabili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
#Inter e #Cremonese avversarie per la 17esima volta in Serie A: precedenti a tinte nerazzurre. Nelle sfide a San Siro... - X Vai su X
? Nuovi cambi per Chivu in vista di Inter-Cremonese, questa la probabile formazione. Tornano Akanji e Mkhitaryan titolari. - Gazzetta dello Sport - facebook.com Vai su Facebook
Verso Inter-Cremonese, Chivu cambia a centrocampo: può tornare titolare - Tante novità per la sfida di sabato alle 18 contro la Cremonese; a centrocampo è pronto un giocatore per la prima da titolare ... Da spaziointer.it
Inter-Cremonese sarà una partita speciale per gli Inter Club: tutte le attività in programma - Cremonese, in programma a San Siro sabato 4 ottobre alle 18, torna la partita speciale dedicata agli Inter Club: un appuntamento che celebra la passione e il sostegno ... Riporta msn.com