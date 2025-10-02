Inter Cremonese partita Inter Club | ecco tutte le iniziative in programma

Inter Cremonese partita Inter Club. La partita in programma sabato 4 ottobre alle 18 non sarà come le altre. Non soltanto perché si tratta di un derby lombardo che l’ Inter affronterà al Giuseppe Meazza con la Cremonese, ma anche perché è la partita dedicata agli Inter Club con alcune iniziative speciali. Ad aprire la giornata sarà il Walk About riservato ai soci, ovvero un tour dello stadio che consentirà di esplorare a fondo il tempio calcistico di Inter e Milan. È stato poi previsto un Meet and Greet con una leggenda del calcio nerazzurro destinato a riservare ai tesserati momenti indimenticabili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it