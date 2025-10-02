Inter Cremonese Nicola senza un calciatore | la situazione infortunati prima di San Siro
Inter Cremonese: I grigiorossi si preparano alla sfida contro l’Inter con un solo assente: il centrocampista Collocolo, ancora ai box La Cremonese si avvicina con concentrazione e determinazione alla difficile trasferta di San Siro contro l’Inter, una delle partite più impegnative della stagione. La formazione grigiorossa, guidata da Davide Nicola, tecnico piemontese noto per la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
Inter-Cremonese: Bonny o Pio di fianco a Lautaro? - X Vai su X
Inter-Cremonese, alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:00 di venerdì 3 ottobre. - Simone Togna ? - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Inter-Cremonese 4 Ottobre 2025: Chivu insegue la vetta - Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A, in programma il 4 ottobre 2025 a San Siro alle 18:00: scopri le migliori opzioni di scommesse e gli eleme ... Lo riporta bottadiculo.it
Serie A, il pronostico di Inter-Cremonese: grigiorossi imbattuti, occhio alla combo 1+Gol - L'Inter cerca la terza vittoria di fila contro la Cremonese, che si presenta a San Siro con gli stessi punti in classifica e imbattuta. Riporta assopoker.com