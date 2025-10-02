Inter Cremonese, riprendono gli allenamenti dei nerazzurri in vista del match di campionato. Ipotesi da titolare per Frattesi. Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, l’ Inter è tornata al lavoro oggi alla Pinetina, preparando la sfida di sabato contro la Cremonese. Secondo quello che si legge sul Corriere dello Sport con solo due sedute di allenamento prima della partita, Chivu continuerà a puntare sul turnover, come già visto nella vittoria contro lo Slavia Praga, quando il tecnico rumeno aveva effettuato ben 7 cambi nella formazione. Frattesi pronto a partire titolare Una delle novità più attese riguarda Davide Frattesi, che finora ha trovato spazio solo in spezzoni di partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cremonese, Frattesi titolare? Il centrocampista scalpita per una maglia. L’idea di Chivu