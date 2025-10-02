Inter Cremonese Frattesi titolare? Il centrocampista scalpita per una maglia L’idea di Chivu
Inter Cremonese, riprendono gli allenamenti dei nerazzurri in vista del match di campionato. Ipotesi da titolare per Frattesi. Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, l’ Inter è tornata al lavoro oggi alla Pinetina, preparando la sfida di sabato contro la Cremonese. Secondo quello che si legge sul Corriere dello Sport con solo due sedute di allenamento prima della partita, Chivu continuerà a puntare sul turnover, come già visto nella vittoria contro lo Slavia Praga, quando il tecnico rumeno aveva effettuato ben 7 cambi nella formazione. Frattesi pronto a partire titolare Una delle novità più attese riguarda Davide Frattesi, che finora ha trovato spazio solo in spezzoni di partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
L'INTER VA, ora la CREMONESE. L'infortunio di THURAM e il retroscena di MERCATO su KONE': le ULTIME PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=U8ckQ5Ej_m8… - X Vai su X
Guarro - Inter, Thuram salterà la Cremonese e la Nazionale. Si spera di recuperarlo per la prima dopo la sosta. - facebook.com Vai su Facebook
Cambia il futuro all’Inter? Altra bocciatura per Bisseck e Frattesi - Nuova esclusione e doppia bocciatura anche in Champions League: la situazione sul futuro all'Inter in vista di gennaio ... Scrive calciomercato.it
Inter, Ausilio punta i rinnovi: svelato il futuro di Carlos Augusto e Frattesi - Archiviata la vittoria contro lo Slavia Praga, l'Inter prepara con fiducia il derby lombardo contro la ... Riporta fantamaster.it