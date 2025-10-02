Inter Cremonese dove poter seguire la partita dei nerazzurri contro la sorpresa di questa Serie A | i dettagli

Inter Cremonese, i nerazzurri, dopo il successo in Champions League, cercano il quinto successo consecutivo: attenzione ad eventuali sorprese.. Archiviata la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League, l’ Inter di Cristian Chivu è pronta a concentrarsi nuovamente sulla Serie A, dove affronterà la Cremonese sabato 4 ottobre alle 18:00 a San Siro. Un incontro importante per i nerazzurri, che, dopo aver superato le difficoltà iniziali contro Juventus e Udinese, cercano di proseguire sulla strada del riscatto, forte di quattro vittorie consecutive tra campionato e coppe. La Cremonese, invece, arriva con un bottino di 9 punti come l’Inter e con una striscia di imbattibilità da difendere, dopo i successi contro Milan e Sassuolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

