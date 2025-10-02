Inter Cremonese | designato l’arbitro della sfida

Inter Cremonese arbitro. Sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, a dirigere il match tra Inter e Cremonese, valido per la sesta giornata di Serie A, in programma sabato 4 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 18. Il fischietto abruzzese sarà chiamato a gestire una sfida delicata tra due squadre ancora molto vicine in classifica, con l’ Inter determinata a mantenere il passo nelle zone alte del campionato. Feliciani sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Politi, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. La squadra arbitrale sarà completata dal VAR Gariglio e dall’AVAR Di Bello, figura di grande esperienza nel panorama arbitrale italiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

