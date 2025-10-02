Inter Cremonese continua il lavoro dei grigiorossi | Nicola si prepara così il report

Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La  Cremonese si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo ‘Giovanni Arvedi’ per l’allenamento programmato a due giorni dalla sfida di campionato contro l’ Inter. La sessione è iniziata alle 9 con una fase di riscaldamento, seguita da un allenamento tecnico che ha visto i giocatori scendere in campo alle 10.30. Durante la seduta, la squadra ha svolto una serie di rondos per migliorare il possesso palla e la circolazione del gioco. Successivamente, il focus si è spostato su un lavoro tattico mirato, con esercitazioni specifiche sulle soluzioni offensive da adottare contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

