Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La Cremonese si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo ‘Giovanni Arvedi’ per l’allenamento programmato a due giorni dalla sfida di campionato contro l’ Inter. La sessione è iniziata alle 9 con una fase di riscaldamento, seguita da un allenamento tecnico che ha visto i giocatori scendere in campo alle 10.30. Durante la seduta, la squadra ha svolto una serie di rondos per migliorare il possesso palla e la circolazione del gioco. Successivamente, il focus si è spostato su un lavoro tattico mirato, con esercitazioni specifiche sulle soluzioni offensive da adottare contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cremonese, continua il lavoro dei grigiorossi: Nicola si prepara così, il report