Inter Cremonese cominciano i dubbi in casa dei grigiorossi | Audero vuole la maglia da titolare ma Silvestri…

Inter Cremonese, la squadra di Stroppa si prepara alla difficile trasferta di sabato contro l'Inter con alcune incognite sulla formazione: le ultime. La Cremonese si appresta a sfidare l' Inter a San Siro nella sesta giornata di Serie A, ma la squadra di Giovanni Stroppa dovrà fare i conti con alcuni dubbi legati alla formazione. Il primo riguarda la porta, dove Emil Audero, che si è fermato durante il riscaldamento prima della partita con il Como a causa di un problema muscolare, continua a lavorare a parte. Il portiere ha intensificato il programma di recupero, ma al momento sembra che Silvestri sia il favorito per difendere i pali della Cremonese contro i nerazzurri.

