Inter Cremonese Chivu prepara la gara di campionato Un grande dubbio di formazione | le ipotesi

Inter Cremonese, Chivu prosegue l'alternanza degli uomini in vista del prossimo impegno di Serie A: dubbio tra i pali, ma non solo. Cristian Chivu ha scelto la via del turnover per affrontare il fitto calendario dell' Inter in questo avvio di stagione, e il bilancio finora è positivo. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, la strategia, che ha visto incrementare progressivamente il numero di cambi partita dopo partita, ha portato a quattro vittorie consecutive. Nelle prime due gare contro Udinese e Juventus, Chivu aveva optato per due cambi, ma con il passare delle settimane ha aumentato il numero di novità in formazione, arrivando a ben sette cambi nell'ultima partita contro lo Slavia Praga.

