Inter Cremonese | Chivu prepara il turnover Bonny e Esposito in lizza per sostituire Thuram

Inter Cremonese: con l’assenza di Thuram, Chivu punta sul turnover per mantenere la forma contro i grigiorossi. L’ipotesi de Il Messaggero. L’ Inter, dopo l’infortunio di Marcus Thuram, si prepara a tornare in campo sabato alle 18 al Meazza contro la Cremonese, con l’intenzione di proseguire sulla strada del turnover che ha portato a quattro vittorie consecutive, tra campionato e Champions League. Cristian Chivu, secondo Il Messaggero, consapevole della forza dei suoi avversari (ancora imbattuti e con una storica vittoria contro il Milan alla prima giornata), sta studiando le mosse per affrontare i grigiorossi. 🔗 Leggi su Internews24.com

