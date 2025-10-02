Inter Cremonese | Chivu prepara il turnover Bonny e Esposito in lizza per sostituire Thuram

Internews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Cremonese: con l’assenza di Thuram, Chivu punta sul turnover per mantenere la forma contro i grigiorossi. L’ipotesi de Il Messaggero. L’ Inter, dopo l’infortunio di Marcus Thuram, si prepara a tornare in campo sabato alle 18 al Meazza contro la Cremonese, con l’intenzione di proseguire sulla strada del turnover che ha portato a quattro vittorie consecutive, tra campionato e Champions League. Cristian Chivu, secondo Il Messaggero, consapevole della forza dei suoi avversari (ancora imbattuti e con una storica vittoria contro il Milan alla prima giornata), sta studiando le mosse per affrontare i grigiorossi. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter cremonese chivu prepara il turnover bonny e esposito in lizza per sostituire thuram

© Internews24.com - Inter Cremonese: Chivu prepara il turnover, Bonny e Esposito in lizza per sostituire Thuram

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

inter cremonese chivu preparaVerso Inter-Cremonese, Chivu cambia a centrocampo: può tornare titolare - Tante novità per la sfida di sabato alle 18 contro la Cremonese; a centrocampo è pronto un giocatore per la prima da titolare ... Si legge su spaziointer.it

inter cremonese chivu preparaPronostico Inter-Cremonese 4 Ottobre 2025: Chivu insegue la vetta - Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A, in programma il 4 ottobre 2025 a San Siro alle 18:00: scopri le migliori opzioni di scommesse e gli eleme ... Segnala bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Cremonese Chivu Prepara