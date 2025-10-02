Inter Cremonese Chivu avrà il coraggio di lanciare Diouf tra i titolari Il francese finora ha fatto poco…

Inter Cremonese, Chivu pronto a lanciare Diouf? Il centrocampista arrivato dal mercato è il grande assente dei nerazzurri. L’ Inter si prepara a un appuntamento che, all’apparenza, potrebbe sembrare di ordinaria amministrazione, ma che nasconde diverse insidie e, forse, un’occasione d’oro. Dopodomani a San Siro arriva la Cremonese, in un match che segue quattro successi consecutivi per i nerazzurri, culminati con la preziosa vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga. Ma gli occhi degli addetti ai lavori, e forse anche di una parte della tifoseria, saranno puntati su un nome in particolare: Andy Diouf, di cui oggi scrive diffusamente La Gazzetta dello Sport in un articolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

