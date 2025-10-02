Inter Cremonese alle porte | senza Thuram ci pensa Bonny

Un tacco che ha portato al gol del 3-0 da parte di Lautaro e poi il dolore: Marcus Thuram, uomo partita del match di Champions League contro lo Slavia Praga, resterà fuori dal campo per qualche partita, a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale. Cristian Chivu dunque si trova ad affrontare il secondo infortunio pesante della stagione, dopo il k.o di Lautaro Martinez causa lombalgia di qualche match fa. Se Pio Esposito ha sopperito alla mancanza del capitano in maniera egregia, adesso toccherà a Ange-Yoan Bonny prendersi carico dell’ attacco dell’Inter per via dell’assenza del bomber francese. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Cremonese alle porte: senza Thuram ci pensa Bonny

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

