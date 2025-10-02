Inter con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando

: il tecnico nerazzurro valuta se lanciare dal 1? il nuovo acquisto che per ora non ha avuto spazio L’Inter si prepara a un appuntamento che, all’apparenza, potrebbe sembrare di ordinaria amministrazione, ma che nasconde diverse insidie e, forse, un’occasione d’oro. Dopodomani a San Siro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

L'INTER VA, ora la CREMONESE. L'infortunio di THURAM e il retroscena di MERCATO su KONE': le ULTIME PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=U8ckQ5Ej_m8… - X Vai su X

Guarro - Inter, Thuram salterà la Cremonese e la Nazionale. Si spera di recuperarlo per la prima dopo la sosta. - facebook.com Vai su Facebook

Inter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando - Chivu ci sta pensando: il tecnico nerazzurro valuta se lanciare dal 1' il nuovo acquisto che per ora non ha avuto spazio L’Inter si prepara a un appunt ... Riporta calcionews24.com

Verso Inter-Cremonese, Chivu cambia a centrocampo: può tornare titolare - Tante novità per la sfida di sabato alle 18 contro la Cremonese; a centrocampo è pronto un giocatore per la prima da titolare ... spaziointer.it scrive