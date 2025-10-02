Inter con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: il tecnico nerazzurro valuta se lanciare dal 1? il nuovo acquisto che per ora non ha avuto spazio L’Inter si prepara a un appuntamento che, all’apparenza, potrebbe sembrare di ordinaria amministrazione, ma che nasconde diverse insidie e, forse, un’occasione d’oro. Dopodomani a San Siro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter con la cremonese lui finalmente titolare chivu ci sta pensando

© Calcionews24.com - Inter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

inter cremonese finalmente titolareInter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando - Chivu ci sta pensando: il tecnico nerazzurro valuta se lanciare dal 1' il nuovo acquisto che per ora non ha avuto spazio L’Inter si prepara a un appunt ... Riporta calcionews24.com

inter cremonese finalmente titolareVerso Inter-Cremonese, Chivu cambia a centrocampo: può tornare titolare - Tante novità per la sfida di sabato alle 18 contro la Cremonese; a centrocampo è pronto un giocatore per la prima da titolare ... spaziointer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Cremonese Finalmente Titolare