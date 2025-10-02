Inter chanche per Bonny dopo l’infortunio di Lautaro?

2 ott 2025

La Chanche per Bonny e l’infortunio di Thuram Ange-Yoan Bonny con ogni probabilità sarà titolare con l’Inter questo sabato, a San Siro contro la Cremonese. L’infortunio di Thuram – i cui tempi di recupero si stimano in 30 giorni circa – ha aperto un’autostrada all’altro attaccante francese presente nella rosa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

