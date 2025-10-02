Inter chanche per Bonny dopo l’infortunio di Lautaro?

La Chanche per Bonny e l’infortunio di Thuram Ange-Yoan Bonny con ogni probabilità sarà titolare con l’Inter questo sabato, a San Siro contro la Cremonese. L’infortunio di Thuram – i cui tempi di recupero si stimano in 30 giorni circa – ha aperto un’autostrada all’altro attaccante francese presente nella rosa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, chanche per Bonny dopo l’infortunio di Lautaro?

Inter, chanche dal primo minuto per Luis Henrique

Inter, Thuram rischia di saltare la sfida col Napoli del 25 ottobre. Chivu pronto a lanciare Bonny, che conosce dai tempi di Parma e ha caratteristiche diverse da Pio Esposito - L'ex Parma è quello che per caratteristiche somiglia di più a Thuram, che dovrà osservare un mese di stop per un guaio muscolare ... Secondo msn.com

Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni: torna Sommer, possibile chance per Bonny - A cominciare da oggi parte una nuova giornata della League Phase di Champions, con Inter- Si legge su tuttomercatoweb.com