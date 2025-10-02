Inter Acerbi verso fine percorso | visionato il possibile sostituto
La stagione è cominciata da poco eppure le società non si fermano nel cercare nuovi obiettivi che possano essere all’altezza. L’Inter lo sa bene e infatti già in queste giornate di Champions League si sarebbe messa a visionare alcuni possibili profili che possano andare a sostituire Francesco Acerbi, difensore centrale nerazzurro arrivato a 37 anni e in scadenza di contratto a giugno 2026. Stando a quanto riportato da Tuttosport, alcuni scout dell’Inter si sono spostati a Bergamo per osservare il match tra Atalanta e Club Bruges. Tra gli osservati ovviamente c’era Aleksandar Stankovic, centrocampista passato nel club belga in estate e su cui i nerazzurri godono del diritto di recompra, ma non solo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
