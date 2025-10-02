Integritam investe ed entra nell’azienda DiPa Sport di Chiavenna Landi

Integritam, realtà indipendente dedicata all’individuazione e strutturazione di operazioni di private equity e club deal sia di maggioranza sia di minoranza in società europee a media capitalizzazione, nata come joint venture tra Amgest sa (boutique di gestione patrimoniale indipendente con sede. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

