Intanto noi in Europa paghiamo di più l’energia e il riscaldamento Ringraziamo il masochismo di Bruxelles

2 ott 2025

In Europa paghiamo l’energia almeno quattro volte più del grande alleato che ci vuole bene, gli Stati Uniti. A dirlo è niente popodimeno che Mario Draghi. Oltre a venderci il combustibile a caro prezzo, Washington con azioni politiche e tariffarie cerca di portarsi in casa le aziende dei Paesi europei. Intanto la desertificazione industriale del Vecchio Continente prosegua inarrestabile. Gas più caro. Il vantaggio americano deriva in primo luogo dal fatto che gli USA sono essi stessi produttori ed esportatori di energia. Anzitutto, di gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile che dovrà andare a sostituire il gas russo. 🔗 Leggi su Follow.it

