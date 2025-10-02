Intanto noi in Europa paghiamo di più l’energia e il riscaldamento Ringraziamo il masochismo di Bruxelles
In Europa paghiamo l'energia almeno quattro volte più del grande alleato che ci vuole bene, gli Stati Uniti. A dirlo è niente popodimeno che Mario Draghi. Oltre a venderci il combustibile a caro prezzo, Washington con azioni politiche e tariffarie cerca di portarsi in casa le aziende dei Paesi europei. Intanto la desertificazione industriale del Vecchio Continente prosegua inarrestabile. Gas più caro. Il vantaggio americano deriva in primo luogo dal fatto che gli USA sono essi stessi produttori ed esportatori di energia. Anzitutto, di gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile che dovrà andare a sostituire il gas russo.
La minaccia dei dazi Usa pesa sull’Europa ma intanto gli affari di Trump vanno a gonfie vele
Via libera dell’Europa alla lista unica da 93 miliardi contro i dazi Usa. Intanto i vertici Ue volano a Pechino
Trump incontra Zelensky e lo convince al trilaterale con Putin. Intanto si assicura la fornitura di armi pagate dall’Europa. E Mosca avverte: “Niente truppe Nato in Ucraina”
Le #mPMI italiane rischiano di implodere. E l'#Europa, intanto, corre. Le micro, piccole e medie #imprese italiane – che rappresentano il 95% delle aziende del Paese e danno lavoro all'80% della forza lavoro privata – rischiano il #collasso. In vent'anni la #
All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente Trump si scaglia contro l'Europa e le politiche verdi. Intanto, il sito di riferimento Usa per l'informazione climatica è stato chiuso. Il team, senza lavoro, sta aprendo una nuova piattaforma indipendente L