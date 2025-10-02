Insulti razzisti in campo | maxi squalifica per il giovane del Patavium
Il calcio giovanile dovrebbe essere il luogo dove imparare il valore del rispetto, dell’inclusione e della crescita condivisa. E invece, troppo spesso, continua a essere teatro di episodi che con lo sport hanno poco a che fare. L’ultimo, grave e inaccettabile, arriva dal campionato provinciale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Insulti razzisti in campo: 10 turni di stop per un calciatore dell'Under 19 - Dieci giornate di squalifica per un giovane del Patavium dopo insulti razzisti in campo contro il Loreggia. Secondo nordest24.it
