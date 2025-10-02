Insulti razzisti in campo | maxi squalifica per il giovane del Patavium

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio giovanile dovrebbe essere il luogo dove imparare il valore del rispetto, dell’inclusione e della crescita condivisa. E invece, troppo spesso, continua a essere teatro di episodi che con lo sport hanno poco a che fare. L’ultimo, grave e inaccettabile, arriva dal campionato provinciale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: insulti - razzisti

Indagini su CasaPound, insulti razzisti a tre giovani. Il sindaco: “Adesso basta”

Masterchef Uk nella bufera: licenziati due dei tre giudici per insulti razzisti e molestie

Masterchef, licenziati due giudici: "Insulti razzisti e molestie"

insulti razzisti campo maxiInsulti razzisti in campo: 10 turni di stop per un calciatore dell'Under 19 - Dieci giornate di squalifica per un giovane del Patavium dopo insulti razzisti in campo contro il Loreggia. Secondo nordest24.it

Insulti razzisti in campo: maxi squalifica per il giovane del Patavium - La giustizia sportiva ha imposto dieci turni di stop ad un tesserato del club per frasi discriminatorie verso un rivale. Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Insulti Razzisti Campo Maxi