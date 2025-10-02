Adam Mosseri, a capo di Instagram, ha deciso di affrontare nuovamente una delle teorie del complotto più radicate nell’immaginario collettivo dei social media. No, Meta non sta usando il microfono del vostro smartphone per ascoltare le vostre conversazioni private e bombardarvi con pubblicità su misura. Lo ha ribadito mercoledì in un post sul suo account, cercando di smontare una volta per tutte questo mito tecnologico che resiste da anni, svelando allo stesso tempo il meccanismo che c’è dietro. Il timing della sua dichiarazione, però, è ironico quanto inquietante. Proprio mentre Mosseri cerca di rassicurare gli utenti sul fatto che i loro microfoni non vengono spiati, Meta ha annunciato che presto utilizzerà i dati raccolti dalle interazioni con i suoi prodotti di intelligenza artificiale per targetizzare gli annunci pubblicitari. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Instagram non usa il microfono per spiarti, ma ecco come sa tutto di te (ed è peggio)