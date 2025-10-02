Instagram Map la funzione che sa dove vivi e dove lavori | ecco perché gli esperti lanciano l’allarme

Screenworld.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo ottobre 2025, Instagram ha introdotto in Italia una funzione che sta facendo discutere:. Si chiama Mappa (Friend Map in inglese) e promette di rendere più facile condividere la propria posizione in tempo reale con gli amici selezionati. Un modo per ritrovarsi, per scoprire dove sono i tuoi contatti e quali contenuti stanno pubblicando da luoghi specifici. Sulla carta, un’idea innocua, quasi divertente. Nella pratica, però, gli esperti di sicurezza informatica hanno alzato le antenne e lanciato un allarme che non può essere ignorato. Questa funzione rappresenta un rischio concreto per la privacy e la sicurezza degli utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

instagram map la funzione che sa dove vivi e dove lavori ecco perch233 gli esperti lanciano l8217allarme

© Screenworld.it - Instagram Map, la funzione che sa dove vivi e dove lavori: ecco perché gli esperti lanciano l’allarme

In questa notizia si parla di: instagram - funzione

Perché dovresti disattivare subito la nuova funzione Mappa su Instagram

WhatsApp Beta prepara una nuova funzione per collegare profili Instagram verificati

La nuova funzione di Instagram non convince ma sono in arrivo delle modifiche

instagram map funzione saLa mappa di Instagram è attiva in Italia: trovate i vostri amici (o disattivatela subito) - Una nuova funzione di Instagram è ora disponibile in Italia: la mappa per trovare la posizione e i contenuti dei nostri amici. Lo riporta smartworld.it

Cos’è e come si attiva Instagram Map: la nuova funzione che cambia tutto - Arriva una nuova funzionalità introdotta da Meta su Instagram: serve a rendere l’esperienza sul social più interattiva e “precisa”. Come scrive player.it

Cerca Video su questo argomento: Instagram Map Funzione Sa