Instagram Map la funzione che sa dove vivi e dove lavori | ecco perché gli esperti lanciano l’allarme
Dal primo ottobre 2025, Instagram ha introdotto in Italia una funzione che sta facendo discutere:. Si chiama Mappa (Friend Map in inglese) e promette di rendere più facile condividere la propria posizione in tempo reale con gli amici selezionati. Un modo per ritrovarsi, per scoprire dove sono i tuoi contatti e quali contenuti stanno pubblicando da luoghi specifici. Sulla carta, un’idea innocua, quasi divertente. Nella pratica, però, gli esperti di sicurezza informatica hanno alzato le antenne e lanciato un allarme che non può essere ignorato. Questa funzione rappresenta un rischio concreto per la privacy e la sicurezza degli utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: instagram - funzione
Perché dovresti disattivare subito la nuova funzione Mappa su Instagram
WhatsApp Beta prepara una nuova funzione per collegare profili Instagram verificati
La nuova funzione di Instagram non convince ma sono in arrivo delle modifiche
Arrivano i reel orizzontali su Instagram: nuova funzione come i repost o test destinato a sparire? Ecco cosa cambia per il feed e come farli. Vai su Facebook
La mappa di Instagram è attiva in Italia: trovate i vostri amici (o disattivatela subito) - Una nuova funzione di Instagram è ora disponibile in Italia: la mappa per trovare la posizione e i contenuti dei nostri amici. Lo riporta smartworld.it
Cos’è e come si attiva Instagram Map: la nuova funzione che cambia tutto - Arriva una nuova funzionalità introdotta da Meta su Instagram: serve a rendere l’esperienza sul social più interattiva e “precisa”. Come scrive player.it