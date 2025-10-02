Instagram arriva la mappa | come funziona e cosa sapere
Ennesima novità in casa Instagram. A partire dal primo di ottobre, infatti, anche in Italia è arriva la funzione " mappa ", che consente agli utenti di condividere la propria posizione. Il tutto avverà nel massimo rispetto della privacy. Meta assicura che i dati saranno tutelati. Ma come funziona? Si tratta di una funzione opzionale. Grazie ad essa, gli utenti potranno organizzare incontri e riunioni, mostrando la posizione in cui si trovano. A questo sono stati aggiunti degli indicatori più precisi che permettono di condividere meglio la posizione, ed è possibile avere una distinzione tra tagging della posizione e condivisione della posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: instagram - arriva
La Provincia di Novara arriva su Instagram
Kolo Muani non smette di lanciare dei segnali alla Juventus: dopo le dita incrociate su Instagram, arriva quel like che esalta tutto il tifo bianconero! La FOTO
Russia: arriva MAX, l’app di Stato per cancellare WhatsApp, Instagram e Meta
Spoiler: il profumo dal forno non arriva su Instagram ma puoi sentirlo a casa tua! ? Ordina ora da Fastunicola (link in bio) Via Venezia 100, Palermo - facebook.com Vai su Facebook
Instagram arriva su iPad, attesa finita 15 anni dopo. Da Meta una versione per il tablet di Apple che punta sui video #ANSA - X Vai su X
Instagram, arriva la mappa: come funziona e cosa sapere - A partire dal mese di ottobre anche in Italia è possibile usare la funzione mappa per condividere la propria posizione con gli amici: ecco come fare ... Come scrive msn.com
Meta porta in Italia la mappa di Instagram per condividere la posizione con amici. Come funziona - Meta amplia le funzionalità di Instagram e aggiorna la gestione degli annunci con l’intelligenza artificiale. Si legge su msn.com