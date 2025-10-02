Instagram arriva la mappa | come funziona e cosa sapere

Ennesima novità in casa Instagram. A partire dal primo di ottobre, infatti, anche in Italia è arriva la funzione " mappa ", che consente agli utenti di condividere la propria posizione. Il tutto avverà nel massimo rispetto della privacy. Meta assicura che i dati saranno tutelati. Ma come funziona? Si tratta di una funzione opzionale. Grazie ad essa, gli utenti potranno organizzare incontri e riunioni, mostrando la posizione in cui si trovano. A questo sono stati aggiunti degli indicatori più precisi che permettono di condividere meglio la posizione, ed è possibile avere una distinzione tra tagging della posizione e condivisione della posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

