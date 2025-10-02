Inquietante scoperta a Statte trovata auto imbottita di ordigni utili per far esplodere i bancomat
A Statte i Carabinieri hanno scoperto un’auto con ordigni esplosivi e materiale pericoloso, sventando un grave rischio per la cittadinanza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
