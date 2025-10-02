Inquietante scoperta a Statte trovata auto imbottita di ordigni utili per far esplodere i bancomat

Notizie.virgilio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Statte i Carabinieri hanno scoperto un’auto con ordigni esplosivi e materiale pericoloso, sventando un grave rischio per la cittadinanza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

inquietante scoperta a statte trovata auto imbottita di ordigni utili per far esplodere i bancomat

© Notizie.virgilio.it - Inquietante scoperta a Statte, trovata auto imbottita di ordigni utili per far esplodere i bancomat

In questa notizia si parla di: inquietante - scoperta

Un arsenale e droga all'interno di un'auto abbandonata a Catania, l'inquietante scoperta nel quartiere Librino

Nel bagno della famosa chiesa c'è una telecamera nascosta: la scoperta inquietante di mamma e figlia

Omicidio Alessandro Venier, l'inquietante scoperta sulla madre e la compagna del figlio: cosa hanno fatto

inquietante scoperta statte trovataInquietante scoperta a Statte, trovata auto imbottita di ordigni utili per far esplodere i bancomat - A Statte i Carabinieri hanno scoperto un’auto con ordigni esplosivi e materiale pericoloso, sventando un grave rischio per la cittadinanza. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inquietante Scoperta Statte Trovata