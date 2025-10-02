Innovazione e Aerospazio per la Competitività di Italia ed Europa convegno venerdì 3 ottobre

ROMA – Venerdì 3 ottobre, alle ore 15.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegnoInnovazione e Aerospazio per la Competitività di Italia ed Europa”. E’ previsto nell’occasione un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

