Ingerisce 120 ovuli oltre un chilo di eroina nello stomaco | donna arrestata in aeroporto

Ecodibergamo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’OPERAZIONE. Scoperta durante i controlli allo scalo di Orio al Serio. Si tratta di una donna nigeriana di 46 anni.. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Fermato dalla polizia locale per un controllo, ingerisce ovuli di cocaina e muore sulla riva del fiume Brembo

