Ingerisce 120 ovuli oltre un chilo di eroina nello stomaco | donna arrestata in aeroporto
L’OPERAZIONE. Scoperta durante i controlli allo scalo di Orio al Serio. Si tratta di una donna nigeriana di 46 anni.. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: ingerisce - ovuli
Fermato dalla polizia locale per un controllo, ingerisce ovuli di cocaina e muore sulla riva del fiume Brembo
? Fermato dalla polizia locale per un controllo, ingerisce ovuli di cocaina e muore sulla riva del fiume Brembo http://dlvr.it/TMzW4P #Bergamo #Cronaca #Cocaina #Tragedia #Polizia - X Vai su X
E’ una buona stagione quella della fine estate e autunno 2025 per i #funghi in #liguria : il clima ha fatto sì che in queste giornate nascessero #porcini e ovuli in abbondanza. Ma il rischio resta dietro l’angolo e sono già iniziate le segnalazioni di diversi casi di i - facebook.com Vai su Facebook
Ingerisce 120 ovuli, oltre un chilo di eroina nello stomaco: donna arrestata in aeroporto - Una donna di 46 anni, di origine nigeriana e residente in Italia dal 2013, è stata arrestata dopo essere stata sorpresa con 120 ovuli di eroina ... Da ecodibergamo.it
Nello stomaco 120 ovuli con oltre un chilo di eroina, donna arrestata all’aeroporto di Orio - La sostanza stupefacente trasportata con la tecnica dei body packer ... Da bergamonews.it