Infortunio Thuram tegola Inter | rischia uno stop lungo L’obiettivo può essere…

Infortunio Thuram, tegola Inter: rischia uno stop lungo da circa un mese. L’obiettivo può essere quello scontro diretto Una vittoria netta, ma dal sapore amaro. Il 3-0 dell‘Inter contro lo Slavia Praga lascia in eredità una pessima notizia per Cristian Chivu: l’infortunio di Marcus Thuram. Quella che nel post-partita il giocatore sperava fosse solo un crampo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Thuram, tegola Inter: rischia uno stop lungo. L’obiettivo può essere…

In questa notizia si parla di: infortunio - thuram

“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez

Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra

Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal

GdS - Tegola per l’Inter: l’infortunio di Thuram è peggiore del previsto, potrebbe stare fermo circa un mese. - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, infortunio muscolare per #Thuram: quando può tornare - X Vai su X

Tegola Thuram: cambiano i tempi di recupero, la data - Ecco le condizioni dell'attaccante francese che rischia di stare fuori per tanto tempo ... Secondo calciotoday.it

Inter, tegola Thuram: non era un crampo, ecco quanto tempo starà fuori. Pio-Bonny: chi al fianco di Lautaro? - Thuram smentito dagli esami strumentali: l'infortunio dell'attaccante dell'Inter rimediato contro lo Slavia Praga è più serio del previsto. Scrive sport.virgilio.it