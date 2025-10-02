Infortunio Thuram, l’Inter si affida a Pio Esposito e Bonny per le sfide senza l’attaccante francese. L’analisi della Gazzetta dello Sport. L’ Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram per le prossime partite, incluso il match contro la Cremonese e, salvo sorprese dell’ultimo minuto, anche quello contro la Roma dopo la sosta. Il ritorno in campo del francese è previsto per la sfida del 25 ottobre contro il Napoli. L’allenatore Cristian Chivu sta già valutando le alternative per colmare il vuoto lasciato dal suo attaccante, con Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny pronti a prendersi la scena. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, durante il match di sabato contro la Cremonese, dovrebbe essere proprio Bonny, ancora alla ricerca del suo primo avvio da titolare, a prendere il posto di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, l’Inter si affida a Pio Esposito e Bonny! I due giovani attaccanti in concorrenza per il posto