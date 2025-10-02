Infortunio Thuram | come sta il francese e cosa filtra in vista di un suo possibile rientro per Juve Milan Tutti gli aggiornamenti

Infortunio Thuram, il centrocampista della Juve sta smaltendo il fastidio al polpaccio: Tudor spera di recuperare il suo motore per la supersfida. Dopo la grande paura e il forfait obbligato in Champions League, in casa Juventus si accende un barlume di speranza. L’infermeria bianconera lavora senza sosta per recuperare i pezzi pregiati e, come riportato da Tuttosport, cresce l’ottimismo per il rientro di Khéphren Thuram in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Thuram Juve: obiettivo Milan. Il centrocampista francese, come noto, non è stato convocato per la sfida contro il Villarreal a causa del fastidio al polpaccio accusato nella partita con l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Thuram: come sta il francese e cosa filtra in vista di un suo possibile rientro per Juve Milan. Tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: infortunio - thuram

“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez

Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra

Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal

GdS - Tegola per l’Inter: l’infortunio di Thuram è peggiore del previsto, potrebbe stare fermo circa un mese. - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, infortunio muscolare per #Thuram: quando può tornare - X Vai su X

Inter, infortunio Thuram peggio del previsto: i tempi di recupero del francese - Infortunio Thuram, risentimento muscolare al bicipite femorale: fuori 20 giorni, l'Inter proverà a recuperarlo per il Napoli ... Come scrive sportpaper.it

Inter, l’infortunio di Thuram è grave: Chivu perde il suo attaccante nel mese decisivo, ecco quali partite salterà - L’ottimismo fatto trapelare da Marcus Thuram dopo la vittoria a San Siro contro lo Slavia Praga è stato brutalmente smentito dall’esito degli esami: l’attaccante dell’ Inter ha accusato un risentiment ... Scrive ilfattoquotidiano.it