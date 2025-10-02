Infortunio Thuram, Inter affronterà una fase cruciale senza Marcus Thuram, ma la crescita di Pio Esposito e Bonny offre soluzioni. Non è stata una semplice contrattura come si sperava subito dopo il match contro lo Slavia Praga. Gli esami svolti ieri hanno confermato il risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro per Marcus Thuram, che dovrà saltare sicuramente la partita contro la Cremonese e gli impegni con la Nazionale francese contro Azerbaijan e Islanda. Lo staff medico dell’ Inter è fiducioso di poter recuperare l’attaccante per la partita di Roma, ma, come sottolineato dal Corriere della Sera, è più probabile che per evitare rischi di recidive si punti al ritorno in campo per la trasferta a Napoli, saltando anche il match di Champions League contro l’ Union St. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, Chivu perde l’attaccante. Il Corriere della Sera avanza un’ipotesi