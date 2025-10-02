Infortunio sul cantiere della statale sindacati | Immediata verifica delle condizioni di sicurezza
Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Ravenna esprimono la loro preoccupazione per il grave infortunio avvenuto oggi nel cantiere stradale sulla statale Adriatica nei pressi del Comet a Ravenna, dove un operaio è stato investito da un macchinario e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cesena. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: infortunio - cantiere
