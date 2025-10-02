Infortunio sul cantiere della statale sindacati | Immediata verifica delle condizioni di sicurezza

Ravennatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Ravenna esprimono la loro preoccupazione per il grave infortunio avvenuto oggi nel cantiere stradale sulla statale Adriatica nei pressi del Comet a Ravenna, dove un operaio è stato investito da un macchinario e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cesena. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: infortunio - cantiere

Infortunio sul lavoro in un cantiere: operaio ferito a Lanciano

Grave infortunio nel cantiere della statale, operaio investito da un macchinario: è in gravi condizioni

Infortunio sul cantiere della statale, sindacati: "Immediata verifica delle condizioni di sicurezza"

infortunio cantiere statale sindacatiInfortunio sul lavoro sull’Adriatica, i sindacati chiedono verifiche al cantiere stradale - I sindacati chiedono un'immediata verifica delle condizioni di sicurezza nel cantiere per l'ampliamento della statale Adriatica a Ravenna dopo che un ... Scrive ravennaedintorni.it

infortunio cantiere statale sindacatiSindacati su incidente sul lavoro a Ravenna - “Fillea, Filca e Feneal di Ravenna esprimono la loro più viva preoccupazione per il grave infortunio avvenuto oggi nel cantiere stradale sulla statale Adriatica nei pressi di Ravenna, dove un operaio ... Riporta ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Cantiere Statale Sindacati