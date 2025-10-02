Infortunio Marcus Thuram non erano solo crampi | ecco quanto starà fuori
Infortunio Marcus Thuram. Marcus Thuram si ferma sul più bello. L’attaccante francese, protagonista assoluto nella vittoria dell’ Inter contro lo Slavia Praga, ha riportato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Non si trattava dunque di semplici crampi, come aveva lasciato intendere con un sorriso a fine partita, ma di un problema più serio che lo costringerà ai box per diverse settimane. La diagnosi non è drammatica, ma l’infortunio obbliga lo staff medico nerazzurro a prudenza. Nella peggiore delle ipotesi, il numero 9 dovrà restare fermo per circa un mese, saltando almeno tre partite di campionato e un impegno europeo, oltre alle convocazioni con la Francia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: infortunio - marcus
Quante partite salta Marcus Thuram e quando torno dopo l’infortunio: i tempi di recupero
È arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Marcus Thuram dopo l'infortunio di ieri sera Salta la sfida con la Cremonese? - X Vai su X
(Adnkronos) - Infortunio per Marcus Thuram durante Inter-Slavia Praga in Champions League? Oggi, martedì 30 settembre, l'attaccante francese è stato tra i protagonisti della sfida contro i cechi a San Siro. Per lui nessun gol, ma un assist da incorniciare per il - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Thuram, tegola Inter: rischia uno stop lungo. L’obiettivo può essere… - L’obiettivo può essere quello scontro diretto Una vittoria netta, ma dal sapore amaro. Segnala calcionews24.com
Infortunio Marcus Thuram, doccia fredda Inter: ora è ufficiale, ecco quanti match salterà - Brutte notizie in casa Inter con i nerazzurri che perdono per infortunio uno dei propri big. Si legge su spaziointer.it