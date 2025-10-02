Infortunio Marcus Thuram non erano solo crampi | ecco quanto starà fuori

Infortunio Marcus Thuram. Marcus Thuram si ferma sul più bello. L’attaccante francese, protagonista assoluto nella vittoria dell’ Inter contro lo Slavia Praga, ha riportato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Non si trattava dunque di semplici crampi, come aveva lasciato intendere con un sorriso a fine partita, ma di un problema più serio che lo costringerà ai box per diverse settimane. La diagnosi non è drammatica, ma l’infortunio obbliga lo staff medico nerazzurro a prudenza. Nella peggiore delle ipotesi, il numero 9 dovrà restare fermo per circa un mese, saltando almeno tre partite di campionato e un impegno europeo, oltre alle convocazioni con la Francia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it