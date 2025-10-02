Infortunio Cabal | pessime sensazioni in casa Juventus Le ultime

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sulle condizioni del difensore colombiano fattosi male col Villarreal La favola più bella si è trasformata in un incubo nel giro di quindici minuti. La notte che doveva consacrare il ritorno di Juan Cabal sul palcoscenico della Champions League si è conclusa nel modo più crudele: un infortunio, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio cabal pessime sensazioni in casa juventus le ultime

© Calcionews24.com - Infortunio Cabal: pessime sensazioni in casa Juventus. Le ultime

In questa notizia si parla di: infortunio - cabal

Infortunio Cabal: stesso percorso di riabilitazione di Bremer, ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo: l’indiscrezione

Infortunio Cabal, a che punto è il recupero del difensore colombiano? Tutti le novità sul calciatore di proprietà della Juventus

Infortunio Cabal, finalmente arrivano buone notizie sull’esterno colombiano: il grave stop è ormai alle spalle! Il sudamericano è pronto a fare questo: la notizia

infortunio cabal pessime sensazioniInfortunio Cabal, Juventus in ansia: si teme quello stop. Le primissime sensazioni in attesa degli esami strumentali - Infortunio Cabal, ansia in casa Juve: l’eroe di sabato esce dopo appena un quarto d’ora, si tocca la coscia. Segnala juventusnews24.com

infortunio cabal pessime sensazioniCabal, infortunio in Villarreal-Juve: esce in lacrime, cosa è successo - Il difensore, mandato in campo dall'inizio da Tudor in Champions, costretto a uscire dal campo dopo appena un quarto d'ora di partita ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Cabal Pessime Sensazioni