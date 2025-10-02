Infortunio Cabal Juventus in ansia | si teme quello stop Le primissime sensazioni in attesa degli esami strumentali

Infortunio Cabal, ansia in casa Juve: l’eroe di sabato esce dopo appena un quarto d’ora, si tocca la coscia. Si attendono gli esami strumentali. La favola più bella si è trasformata nell’incubo peggiore nel giro di pochi giorni. La serata magica di  Juan Cabal  in Champions League, titolare ieri con la maglia della  Juventus, è durata appena un quarto d’ora. Il difensore colombiano è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare che fa tremare l’ambiente bianconero. C’è grande ansia per le sue condizioni. Infortunio Cabal: la cronaca di una serata sfortunata. Come riportato da  Tuttosport, l’episodio è avvenuto  al 15? minuto della sfida contro il Villarreal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

