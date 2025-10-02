Infortunio Cabal gli esami evidenziano la lesione | ecco i tempi di recupero
É il minuto 15 di Villarreal-Juventus: Cabal si accascia al suolo, si tiene il ginocchio. Tutto lo stadio si ammutolisce. Nell’aria si sente la tensione. Non parla nessuno. In tribuna e sulla panchina bianconera tutti tengono il fiato sospeso. Le sensazioni non sono buone. Le lacrime del colombiano non fanno presagire nulla di buono. Dopo l’infortunio al ginocchio della scorsa stagione, il rischio di un nuovo infortunio che lo possa tener lontano dal campo per un lungo periodo di tempo è elevato. Dopo esser uscito, si sono fatte tante ipotesi sul suo infortunio. Gli esami, svolti stamattina al J-Medical, hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: infortunio - cabal
Infortunio Cabal: stesso percorso di riabilitazione di Bremer, ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo: l’indiscrezione
Infortunio Cabal, a che punto è il recupero del difensore colombiano? Tutti le novità sul calciatore di proprietà della Juventus
Infortunio Cabal, finalmente arrivano buone notizie sull’esterno colombiano: il grave stop è ormai alle spalle! Il sudamericano è pronto a fare questo: la notizia
Infortunio #Cabal, brutta notizia per la #Juventus: c’è lesione Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/8BpJ42d https://buff.ly/XUtLfEi - X Vai su X
? Cabal, botta per Tudor e la Juve: l'esito sull'infortunio e quante partite salta - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Cabal: esami al J Medical per il colombiano dopo lo stop muscolare di Villarreal Juve. Le sue condizioni – VIDEO - Infortunio Cabal: esami al J Medical per il terzino colombiano dopo il problema muscolare avvenuto in Villarreal Juve. Scrive juventusnews24.com
Infortunio Cabal: l’esito degli esami - Il pareggio allo scadere col Villarreal ha portato in dote anche l’infortunio di Juan Cabal per la Juventus. Come scrive msn.com