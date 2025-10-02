Infortunio Cabal gli esami evidenziano la lesione | ecco i tempi di recupero

É il minuto 15 di Villarreal-Juventus: Cabal si accascia al suolo, si tiene il ginocchio. Tutto lo stadio si ammutolisce. Nell’aria si sente la tensione. Non parla nessuno. In tribuna e sulla panchina bianconera tutti tengono il fiato sospeso. Le sensazioni non sono buone. Le lacrime del colombiano non fanno presagire nulla di buono. Dopo l’infortunio al ginocchio della scorsa stagione, il rischio di un nuovo infortunio che lo possa tener lontano dal campo per un lungo periodo di tempo è elevato. Dopo esser uscito, si sono fatte tante ipotesi sul suo infortunio. Gli esami, svolti stamattina al J-Medical, hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

